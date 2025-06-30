احتفالا بثورة 30 يونيو.. وزير الثقافة يفتتح معرض الفيوم للكتاب

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

ويقام المعرض في النادي الرياضي للمحافظة، بمشاركة مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وذلك ضمن احتفالات الوزارة بثورة الـ 30 يونيو.

ويستمر المعرض حتى 9 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتيسير الوصول إلى الكتاب في مختلف المحافظات.

ويتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات فنية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنوير وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.

ويتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ليؤكد على دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية، والاحتفاء برموز الفكر والفن المصري، كما يحتفي المعرض باسم الفنان الكبير عبد الرحمن رشدي (1881 – 1939) تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته البارزة في المشهد الثقافي المصري، وذلك في إطار تقليد الهيئة باختيار شخصية عامة أو رمزية تُسلَّط عليها الأضواء كل عام.

ويُعد معرض الفيوم للكتاب إحدى المحطات المهمة ضمن سلسلة معارض الكتاب الإقليمية التي تنظمها وزارة الثقافة عبر هيئة الكتاب، سعيًا لتحقيق العدالة الثقافية وتقديم الخدمة المعرفية لكل فئات المجتمع في كافة ربوع مصر.

وتفقد وزير الثقافة ومحافظ الفيوم، أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، والتي تقدم مجموعات مختلف من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة.

وتضمن برنامج اليوم الأول، من المعرض، فيلما وثائقيا عن الفنان عبد الرحمن رشدي، من إعداد المركز القومي للمسرح، والموسيقى، والفنون الشعبية، وتم تقديم أوبريت "سجل حلمك لبكرة"، وأعقب ذلك عروض فنية لفرقة الفيوم للموسيقى العربية، كما يشهد اليوم عقد أمسية شعرية، يديرها الشاعر محمد حسني إبراهيم.