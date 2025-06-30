برلماني : ثورة 30 يونيو براند عالمى يدرس في كيفية إنقاذ الأوطان

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد تاريخ بل أصبحت "براند عالمى" يدرس في كيفية إنقاذ الأوطان من السقوط، مشيرًا إلى أن ما فعله الشعب ملحمة لا مثيل لها في العالم كله .

وأضاف "القط" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي عبر برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن المصريين لم يثوروا لأسباب اقتصادية أو سياسية فقط، بل كانت ثورة من أجل "الحفاظ على الشخصية المصرية .

وأشار إلى أن مصر كانت البداية المستهدفة لهذا المخطط، ولكن بإرادة شعبها وجيشها أفشلته، مضيفًا: "ما حدث بعد 30 يونيو هو سباق مع الزمن، الدولة المصرية أعادت بناء نفسها في 10 سنوات بما يعادل عمل 30 عاما.

أوضح "القط" أن القوات المسلحة لعبت الدور الحاسم، قائلا : "جيشنا ليس جيشا عقائديا ، بل جيش وطني خرج من نسيج هذا الشعب، ومن هنا جاءت قوته وصلابته وقدرته على حماية إرادة المصريين .

وتابع قائلا : "مع مرور السنوات، تتضح قيمة وأهمية ما فعله الشعب المصري.

30 يونيو لم تنقذ مصر فقط، بل أنقذت المنطقة بأكملها من مشروع هدم الدول الوطنية وتحويلها إلى كيانات وميلشيات مؤكدا أن الإخوان كانت تحاول تفكيك هذا النسيج وضرب الهوية الوطنية لصالح مشروع لا يعبر عن المصريين.