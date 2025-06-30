رمزًا لوحدة المصريين.. يسرا تحيي ذكرى 30 يونيو بهذه الكلمات

وجهت الفنانة يسرا، رسالة بشأن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا عبر خاصية الاستوري: “30 يونيو هو يوم استعادة الوعي للشعب المصري كله، ويظل رمزًا لوحدة المصريين عندما يلتفون حول مصلحة الوطن".

أضافت: “مؤمنين أن مصر أكبر من أي فكر ضد مصلحة الوطن، وأنها باقية بقوة قائدها وجيشها وشعبها ومؤسساتها ككل.. حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء”.

ستوري يسرا

عودة قوية إلى السينما

وكانت قد أكدت يسرا في مقابلة مع “الشرق الأوسط” أجرتها حديثاً عودتها إلى عالم السينما بعد غياب عامين، من خلال فيلمَيْن جديدين: بنات فاتن والست لمّا، وبدأت تصويرهما قبل انطلاق دورة مهرجان كان الأخيرة.