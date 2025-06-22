بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ يسرا من مهرجان كارتير

شاركت الفنانة يسرا، متابعيها، صورا من إطلالتها في مهرجان “كارتير”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت يسرا مرتدية فستانا أنيقا باللون البنفسجي، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات، ونسقت مع الفستان حذاء باللون الرمادي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا على الألوان الترابية في مكياجها، وتركت خصلات شعرها الذهبية منسدلة.

عودة قوية إلى السينما

وأكدت يسرا في مقابلة مع “الشرق الأوسط” أجرتها حديثاً عودتها إلى عالم السينما بعد غياب عامين، من خلال فيلمَيْن جديدين: بنات فاتن والست لمّا، وبدأت تصويرهما قبل انطلاق دورة مهرجان كان الأخيرة.