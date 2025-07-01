كان بيأكل الفراخ.. مصرع طالب سقط من أعلى سطح منزل بأبو النمرس

فارق طالب الحياة إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة حيث كان يطعم الطيور أعلى سطح المنزل واختل توازنه ليسقط في المنور.

سقوط شاب

تلقت غرفة النجدة بلاغا من بسقوط شاب من علو في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تم اخطار مديرية أمن الجيزة وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين من الفحص العثور على جثة طالب 18 عاما أسفل منزله مصابا بكسور وجروح متفرقة.

أفادت التحريات من خلال مناقشة أسرة الطالب انه صعد أعلى السطح لإطعام الطيور واثناء نزوله اختل توازنه وانزلقت قدمه ليسقط في منور العقار جثة هامدة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.