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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداء يتجاوز التوقعات.. وان بلس تغزو الأسوق بسلسلة هواتف جديدة

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE5
مواصفات هاتف OnePlus Nord CE5
لمياء الياسين

تطلق وان بلس مجموعة من الأجهزة يوم الثلاثاء المقبل (8 يوليو)، بما في ذلك هاتفان، وجهاز لوحي، وساعة ذكية، وسماعات أذن. 

تعد من ضمن الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها هي هاتف وان بلس نورد CE5 ويُعرض هاتف Nord CE5 بلونه الأسود، كما يعد من المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي بلون أبيض عاجي، مع لمسات رخامية بمجرد سقوط الضوء عليه.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE5 

يعد أبرز ما يميز هاتف Nord CE5 هو معالج MediaTek Dimensity 8350 Apex و يأتي هذا المعالج بتحسينات ملحوظة في الأداء مقارنةً بالمعالجات الأخرى من نفس الفئة السعرية".

 يحتوي هاتف Nord CE5 على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي SuperVOOC بقوة 80 واط. 

وفقًا لاختبارات OnePlus، يمكن شحن البطارية بالكامل في 52 دقيقة، ولكن مع هذه السعة الكبيرة.

يوفر هاتف Nord CE5 أيضًا ميزة الشحن الجانبي وعلى الرغم من كونه هاتفًا أرخص من المتوسط، إلا أن هاتف Nord CE5 لا يزال يضم ميزات الذكاء الاصطناعي من OnePlus.

 ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر سوني LYT-600 مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، وإمكانية تصوير فيديو 4K HDR بمعدل 60 إطارًا في الثانية. 

أما عن الأجهزة الأخرى التي من المتوقع أن تطلقها وان بلس هي  سماعات OnePlus Buds المتوفرة باللونين الأخضر الزاهي والرمادي وستحصل سماعات Buds 4 على ترقية رئيسية 

ون بلس جهاز لوحي ساعة ذكية هاتف ون بلس هاتف ون بلس نورد CE5

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