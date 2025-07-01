قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدمج ذوي الإعاقة بصريًا وسمعيًا في العملية الانتخابية
برلمانية الوفد: لن يتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي
استجابة لطلب البرلمان ..رئيس جهاز الإحصاء يستعرض بيانات المستأجرين
"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمرة| إيه الحكاية؟
الإخوان بعد 30 يونيو.. من أوهام التمكين إلى دروب التيه
وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان
محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية لتقليص التوتر
عبد العاطي: أمن الخليج خط أحمر.. وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عن غزة
رئيس إسكان النواب يطالب بإعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد ٧ سنوات
بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني
عبد العاطي: فرص واعدة في السوق العماني.. ورأس المال البشري المصري عنصر جذب أساسي
رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى ميلاد رفعت الجمال.. قصة خلاف الزعيم والساحر لتقديم مسلسل رافت الهجان

مسلسل رافت الهجان
مسلسل رافت الهجان
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد رفعت الجمال او رافت الهجان العميل الذى سافر الى اسرائيل وقد حرصت الدراما المصرية على أن تقدم سيرته الذاتية فى عمل فني يحمل اسمه.  

ويظل مسلسل رأفت الهجان، أحد أهم الأعمال التي تركت علامة واضحة في الأعمال الوطنية ، مثلما كان عملا ضخما كان أيضا مليئا بالكواليس والأسرار.

وفي هذه السطور نرصد أبرز ما قاله محمود عبد العزيز عن هذا العمل، الذى كان سيقدمه بدلا منه عادل إمام.

تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

خرجت العديد من التفاصيل بشأن وجود خلاف بين الفنان محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام ، حيث تردد أن العمل سببا رئيسيا فى خلاف كل من محمود عبد العزيز وعادل إمام.

وتضاربت الآراء حول بطل العمل، حيث هناك روايتين، الأولى أن العمل عرض على عادل إمام الذى اعترض على بعض تفاصيل العمل ، ولم يخضع لها المخرج يحيى العلمى مما دفع الزعيم للاعتذار وعليه تم اسناد الدور إلى الفنان محمود عبد العزيز الذى قدمه بحرفية شديدة ونجاحه اغضب عادل إمام.

روايتين

أما الرواية الثانية، وهى أن كان محمود عبد العزيز المرشح الأول للدور ، وبالفعل جلس مع المخرج يحيى العلمى إلا أنه فوجئ بقرار من صناع المسلسل باستبعاده من العمل، على أن يقوم بتقديم فوازير رمضان، وهو الأمر الذى دفعه للسفر إلى السعودية ، وتم إسناد العمل إلى عادل إمام ولكن بعد الخلاف عاد يحيى العلمى إلى بطله الأول محمود عبد العزيز.

رواية محمود عبد العزيز

والرواية المؤكدة ، رواها الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع الإعلامي عماد الدين أديب فى عام 1998 حيث قال : إن حلقات المسلسل كانت معروضة عليه فى البداية ، ولكن بعد فترة فوجئ باتصال من المؤلف وحيد حامد الذى أبلغه بتقديمه فوازير، وعندما سأل على رأفت الهجان كانت الإجابة بأن عادل إمام سيقوم بالدور.

وأكمل محمود عبد العزيز حديثه قائلا: قررت بعد ذلك السفر الى السعودية لأداء العمرة والصدفة وحدها قادتني إلى لقاء الرئيس مبارك، ورويت له ما حدث ليؤكد أننى من سأقوم بالدور وبعد عودتي وجدت اتصالا هاتفيا من المخابرات لتخبرني بعودتي مرة أخرى إلى العمل.

وأكد على هذه الرواية الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الذى كان مقربا من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، وهو ما رواه أيضا فى برنامج “الستات ما يعرفوش يكذبوا”، حيث كان وقتها أحد جيران الفنان الراحل.

ذكرى ميلاد رفعت الجمال رافت الهجان مسلسل رأفت الهجان محمود عبد العزيز عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

بالصور

وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

فيديو

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد