فى ذكرى ميلاد رفعت الجمال.. قصة خلاف الزعيم والساحر لتقديم مسلسل رافت الهجان

تحل اليوم ذكرى ميلاد رفعت الجمال او رافت الهجان العميل الذى سافر الى اسرائيل وقد حرصت الدراما المصرية على أن تقدم سيرته الذاتية فى عمل فني يحمل اسمه.

ويظل مسلسل رأفت الهجان، أحد أهم الأعمال التي تركت علامة واضحة في الأعمال الوطنية ، مثلما كان عملا ضخما كان أيضا مليئا بالكواليس والأسرار.

وفي هذه السطور نرصد أبرز ما قاله محمود عبد العزيز عن هذا العمل، الذى كان سيقدمه بدلا منه عادل إمام.

تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

خرجت العديد من التفاصيل بشأن وجود خلاف بين الفنان محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام ، حيث تردد أن العمل سببا رئيسيا فى خلاف كل من محمود عبد العزيز وعادل إمام.

وتضاربت الآراء حول بطل العمل، حيث هناك روايتين، الأولى أن العمل عرض على عادل إمام الذى اعترض على بعض تفاصيل العمل ، ولم يخضع لها المخرج يحيى العلمى مما دفع الزعيم للاعتذار وعليه تم اسناد الدور إلى الفنان محمود عبد العزيز الذى قدمه بحرفية شديدة ونجاحه اغضب عادل إمام.

روايتين

أما الرواية الثانية، وهى أن كان محمود عبد العزيز المرشح الأول للدور ، وبالفعل جلس مع المخرج يحيى العلمى إلا أنه فوجئ بقرار من صناع المسلسل باستبعاده من العمل، على أن يقوم بتقديم فوازير رمضان، وهو الأمر الذى دفعه للسفر إلى السعودية ، وتم إسناد العمل إلى عادل إمام ولكن بعد الخلاف عاد يحيى العلمى إلى بطله الأول محمود عبد العزيز.

رواية محمود عبد العزيز

والرواية المؤكدة ، رواها الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع الإعلامي عماد الدين أديب فى عام 1998 حيث قال : إن حلقات المسلسل كانت معروضة عليه فى البداية ، ولكن بعد فترة فوجئ باتصال من المؤلف وحيد حامد الذى أبلغه بتقديمه فوازير، وعندما سأل على رأفت الهجان كانت الإجابة بأن عادل إمام سيقوم بالدور.

وأكمل محمود عبد العزيز حديثه قائلا: قررت بعد ذلك السفر الى السعودية لأداء العمرة والصدفة وحدها قادتني إلى لقاء الرئيس مبارك، ورويت له ما حدث ليؤكد أننى من سأقوم بالدور وبعد عودتي وجدت اتصالا هاتفيا من المخابرات لتخبرني بعودتي مرة أخرى إلى العمل.

وأكد على هذه الرواية الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الذى كان مقربا من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، وهو ما رواه أيضا فى برنامج “الستات ما يعرفوش يكذبوا”، حيث كان وقتها أحد جيران الفنان الراحل.