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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة ترفع 800 طن من المخلفات والرتش بحي العمرانية

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

اطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها أجهزة المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بحي العمرانية.

وقد أسفرت الحملات عن رفع نحو 800 طن من المخلفات والقمامة والرتش حتى الآن من منطقة أرض عبد الله كامل بحي العمرانية من خلال 40 نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل، وذلك على مدار 4 أيام.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

من جانبه، قاب اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إن الحملة التي أُجريت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق عمل الهيئة، وشملت: لودر، و6 سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.

محافظ الجيزة حي العمرانية تحسين مستوى النظافة

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