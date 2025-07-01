قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لتلاميذ الإبتدائي الضعاف من اليوم حتى 31 أغسطس|صور
موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب إقليم "البنجاب" الباكستاني
طهران: تصدينا لهجمات إلكترونية تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي
الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء
المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ2700 شركة ضمن برنامج دعم الصادرات
بن جفير يطالب جنود الاحتلال بالحسم في غزة دون وضع اعتبار للأسرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
اتصال دبلوماسي رفيع بين مصر وكندا... دعم للاستثمار وتنسيق إقليمي لوقف النار في غزة
عيار 21 يسجل 4585 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مصر وقطر تؤكدان دعم التهدئة في غزة والحل الدبلوماسي للتهدئة في الشرق الأوسط
الزراعة: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية.. و4 ملايين فدان تضاف للرقعة الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دخول مشروعات مياه جديدة خلال الشهور المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وذلك لمناقشة عدد من التحديات والمشروعات المشتركة، وعلى رأسها ملف مياه الشرب والصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن التعاون المثمر والمستمر مع وزارة الإسكان يمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات الحيوية للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المياه والصرف وتذليل العقبات التي تعترض مسار التنمية.

وقال النجار إن المنطقة الصناعية بأبو رواش تحظى باهتمام خاص في ضوء دورها في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، وعلى رأسها الحاجة إلى زيادة كميات مياه الشرب المخصصة للمنطقة، حيث تم الاتفاق على مد المنطقة الصناعية بأبو رواش بكمية إضافية قدرها عشرة آلاف متر مكعب يوميًا لحين تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توسعات محطة مياه أبو رواش، والمقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2027.

وحرصًا على توفير حلول عاجلة، وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ آبار مياه جديدة لضخ الكميات المطلوبة لحين الانتهاء من المشروع الرئيسي، بتمويل ذاتي من المحافظة، إلى جانب إنشاء محطة تنقية لتحسين جودة المياه وضمان كفاءتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وبعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية اللازمة.

كما وجّه المحافظ بإعادة هيكلة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية من خلال طرح ثلاث مناقصات جديدة لإسناد الأعمال المتبقية إلى شركات بديلة، نتيجة عدم التزام الشركة الحالية بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وخلال الاجتماع، أعلن نائب وزير الإسكان عن الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض فضاء تابعة للوزارة بمساحة 625 مترًا مربعًا لإقامة محطة رفع صرف صحي بهدف تحسين شبكة الصرف الصناعي. 

ووجّه بسرعة إعداد التكلفة التقديرية للمشروع وخطته التنفيذية لعرضها على وزير الإسكان تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة وبدء التنفيذ.

كما أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالمقترح الذي تقدم به محافظ الجيزة بخصوص إنشاء محطة معالجة صناعية مستقلة للصرف الصناعي الصادر عن المصانع، مشيرًا إلى أهمية تخصيص حلول ومعايير معالجة متقدمة تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من الصرف الذي يختلف عن الصرف الصحي التقليدي.

واتفق محافظ الجيزة ونائب وزير الإسكان على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإجراء دراسة شاملة لمنظومة المياه والصرف في منطقة أبو رواش، مع توجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير من خلال بروتوكولات تعاون، لضمان السرعة والجودة في التنفيذ.

كما تضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لجميع المشروعات الجارية في قطاع مياه الشرب على مستوى محافظة الجيزة ومناقشة الجدول الزمني لتنفيذها، إلى جانب عرض المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل.

وأكد محافظ الجيزة أن التنسيق مع وزارة الإسكان سيُثمر خلال الشهور المقبلة عن دخول عدد من المشروعات الحيوية للخدمة، من بينها المرحلة الثانية من محطة مياه منشأة القناطر بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ ألف م٣ ، إلى جانب تنفيذ الخزانات العلوية اللازمة لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر ومد خطوط المياه المرشحة الخارجة من المحطة.

وأشار النجار إلى أنه جار تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرية الشوبك، والذي يشمل شبكات ومحطة وأربعة خزانات، إلى جانب إنشاء خزان أرضي ورافع مياه الشرب بمنطقتي برك الخيام وعزبة العسيلي بمركز كرداسة بالإضافة إلى مشروع مياه الشرب بقرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.

وناقش محافظ الجيزة مع نائب وزير الإسكان مشكلة انقطاع المياه وضعف الضغوط بعدد من المناطق الساخنة في أحياء الهرم وبولاق الدكرور، حيث تم التوجيه بحصر المناطق محل الشكوى ووضعها ضمن أولويات التنفيذ، والعمل على تمويل احتياجاتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

ووجّه نائب الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير يومي يعرض على وزير الإسكان يتضمن تفاصيل التمويل المطلوب للمشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة، بهدف التسريع في إنهائها وتحقيق أقصى استفادة منها.

محافظ الجيزة وزير الإسكان شؤون البنية الأساسية مياه الشرب والصرف الصناعي المنطقة الصناعية بأبو رواش تعزيز المناخ الاستثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

الرئيس السيسي

مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق

ترشيحاتنا

تحديث Android 16

قائمة هواتف أوبو غير المؤهلة لتحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16

هاتف Galaxy M36 5G

سامسونج تستعد لصيف نشط مع الإطلاق الرسمي لهاتف Galaxy M36 ..إليك أهم مواصفاته

هاتف Moto G96 5G

Moto G96 5G.. هاتف اقتصادي من موتورولا بمواصفات رائدة .. تعرف عليها

بالصور

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

سوبارو تنهار وسط صراعات الرسوم الجمركية الأمريكية

سوبارو
سوبارو
سوبارو

اختبار دينو يكشف كذب شيفروليه بشأن محركها الشهير ZR1

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 يوليو 2025

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد