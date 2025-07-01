نائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر الذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".



وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومبررات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وأكد أنه لكي تبني مشروعات يجب أن تبني فيها من اليوم لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين "مش هي دي الفكرة اللي بتبيع لي بيها القانون؟، معقبًا: "إزاي رئيس مجلس الوزراء في جلسة زي دي ميكونش موجود وسطنا ويرد على تصريحاته".