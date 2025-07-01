قرار عاجل من مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشات واعتراضات على غياب الإحصاءات الحقيقية التى قام بعرضها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد المستأجرين الأصليين ونوعه ذكر أو أنثي .



وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ليطمئن جميع النواب قائلا :لسنا فى عجلة من أمرنا ..أرجوكم إفصاح الصدر لنسمع بعضنا البعض ..لسنا عجلة من أمرنا نهائيا أمامنا حتى نهاية اليوم وغدا والأيام القادمة ..ويمكن الاستكمال حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، فلا عجلة من الأمر.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضا على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.



من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراض في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراض ولاية وزارة الأوقاف، وأراض أخرى ولاية المحافظات.