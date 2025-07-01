قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي
بث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك يضبط مخزنا لإعادة تعبئة مواد ومهمات بنطاق حي الطالبية بالجيزة

حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد صبيح

شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملات رقابية موسعة استهدفت مخزن بنطاق حي الطالبية بمحافظة الجيزة، لإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير بمختلف أنواعها وأحجامها مجهولة المصدر يتم تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق .

 ضبط مخزن لبيع قطع غيار الدراجات النارية

 

كما شن الجهاز ، حملة رقابية موسعة، بمنطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة ، استهدفت مخزن بنطاق حي الوراق، لبيع قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات لبلد المنشأ يتم إعادة تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات الأمن والسلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق .

يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة لـ الرقابة علي الأسواق ، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة بنطاق محافظة الجيزة ، تقوم بإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء وبيع قطع غيار الدراجات البخارية من مواد مجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية شهيرة مستوردة الصنع، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة.

 وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص ، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا ببيع وتداول سلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات بخلاف الحقيقة ، ضارة بأمن وسلامة المواطنين ، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .

وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 4.3 طن مواد ومهمات بناء ومسامير بمختلف الأحجام مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 76 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 520 ملصق " استيكر" مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق ، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محاضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

كما أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 613 ترس فتيس دراجة بخارية و عدد 539 موبينة مارش دراجة نارية وعدد 610 صليبة وصلة دراجة بخارية و عدد 1400 فلتر هواء، مجهول المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق ، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

- وأكد  ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .

ويجدد الجههاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/

حماية المستهلك الأٍسواق المستهلكين الرقابة علي الأسواق الطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

لامين يامال

بعد رحيل فاتي.. لامين يامال يفاجئ برشلونة بهذا الأمر

يانيك فيريرا

جهاز فني أوروبي بالكامل لفيريرا في الزمالك

كيبا

قادما من الغريم التقليدي.. آرسنال يعلن ضم كيبا

بالصور

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد