قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. والحكومة تطرح خريطة بالأراضي المتاحة لمشروعات سكنية بديلة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم على مشروعين جديدين يقضيان بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع تعديل متعلق بسريان القانون المدني على العقارات المنتهية عقودها دون حق البقاء بها.

حضر المناقشات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحافظات تطورتهم، إلى جانب وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تم استعراض تقارير اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة وكتلتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

محاور قانونية جديدة.. والاستعداد لتطوير العمران

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن إعداد بيان تفصيلي يشمل قطع أراضٍ متاحة للبناء في المحافظات، بهدف إقامة مشروعات سكنية جديدة خاصة بالأسر المتضررة من روابط الإيجار القديم أو الرغبة في تجديد أوضاعهم السكنية.

كشفت الوزيرة أن تلك الأراضي تنوعت بين أربع فئات: أراضٍ مستردة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وأخرى تابعة للمحافظات، وثالثة من هيئة الإصلاح الزراعي داخل الأحوزة العمرانية، وجميعها صالحة للبناء الفوري.

أكدت أن الوزارة لن تتخلى عن أصحاب عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الأراضي المطروحة توفر فرصًا لإنشاء وحدات بديلة تراعي ظروفهم.

إحصاءات دقيقة لمواصلة التوازن بين الأطراف

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأسر التي تنطبق عليها صفة “المستأجر الأصل” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ 409,276 أسرة فقط ممن تجاوزوا سن 60 في عام 2017، من إجمالي قرابة 1.6 مليون أسرة مؤجرة.

وأوضح أن البرتبة الأكبر من هذه الأسر تتركز في محافظات كبرى كالـــ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة والدقهلية، وهو ما يعكس الواقع السكاني والعمراني.

أضاف أن باقي المستأجرين – الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة – يصنفون ضمن الأجيال المتعاقبة، بما يضمن معالجة عادلة لحالتهم القانونية دون المساس بحقوق المؤجرين والمستفيدين.

المؤجر والمستأجر قانون إيجار الأماكن العقارات المنتهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

ترشيحاتنا

وزيرا العمل والبترول

وزيرا البترول والعمل يتوجهان إلى منطقة جبل الزيت بخليج السويس لمتابعة حادث انقلاب بارجة بحرية

هبوط اضطراري لطائرة في مطار القاهرة

وزير الطيران يتابع.. هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة| صور

وزير الري

متحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية

بالصور

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد