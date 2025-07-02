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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرمادي يطمئن جماهير الزمالك: فريقكم يملك مواهب تصنع الفارق

الرمادي
الرمادي
منتصر الرفاعي

وجه أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة لجمهور القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وأن ما بدأه خلال فترة عمله القصيرة يُعد نواة لفريق ممتع بهوية واضحة وأسلوب لعب مميز.

وقال الرمادي: "كل لاعب في الفريق كان شريكًا حقيقيًا في خلق أجواء من الألفة داخل المعسكرات والتدريبات، وسعينا معًا لوضع أساس لفريق ممتع بأسلوب لعب واضح المعالم.. أؤمن أن هناك أسماء شابة قادرة على صناعة الفارق في المستقبل القريب".

إشادات خاصة بنجوم واعدين وكبار

وتحدث الرمادي عن عدد من اللاعبين الذين يراهن عليهم، مؤكدًا أن سيف جعفر "لاعب كبير يحتاج فقط إلى الثقة ليصبح عنصرًا مؤثرًا"، واصفًا محمد السيد بأنه "صاحب أستايل أوروبي رائع".

وأشار إلى إيشو باعتباره "الخليفة الأول لمهارات وقدرات مصطفى فتحي".

النجوم الاساسية 

وفيما يخص النجوم الأساسيين في الفريق وجه الرمادي رسائل دعم قوية، قائلاً:"عمر جابر أذكى وأمهر رايت باك في مصر، يتمتع بالأخلاق والشخصية القيادية".

"الونش هو أفضل قلب دفاع في مصر إلى جانب حسام عبدالمجيد".

"فتوح هو أفضل ظهير أيسر في إفريقيا، يليه بن تايج مباشرة".

"شحاته لاعب مختلف تمامًا، يمتلك قدرات هائلة تجعله مميزًا عن الجميع".

"ناصر ماهر أمهر لاعب في مركز 8 حقيقي، ويجب ألا يُستخدم كجناح".

"عبدالله السعيد محترف بمعنى الكلمة، ويتميز بكفاءة عالية على جميع المستويات".

كما أثنى الرمادي على إمكانيات دونجا وشلبي، مؤكدًا أنهما “يحتاجان فقط إلى مصالحة مع الجماهير وفتح صفحة جديدة”.

واعتبر ناصر منسي "المهاجم الذي لا يخذلك"، مشيرًا إلى قدرته على تغيير النتيجة في أي لحظة، كما حدث في السوبر ونهائي الكأس.

وأضاف: "أيمن أمير سيكون مهاجمًا شرسًا في المستقبل، أما شيكابالا الأسواني فهو لاعب استثنائي من أمهر من أنجبتهم الكرة المصرية، ودوره في نهائي الكأس لا ينسى عندما يوظف بشكل صحيح، يصنع الفارق في أي لحظة".

إشادة خاصة بحراس المرمى وقائمة الأمل

وفيما يخص مركز حراسة المرمى، أكد الرمادي أن "عواد يتمتع بمهارات لا يختلف عليها، وصبحي وحش ينافس على لقب الأفضل في مصر".

 وامتدح الرمادي مجموعة أخرى من اللاعبين مثل أحمد حسام، جهاد، محمود حمدي، الزناري، ومحمد عاطف، معتبرًا أنهم "ركائز مهمة يجب البناء عليهم".

رسالة دعم ختامية

واختتم الرمادي برسالة مؤثرة لجمهور الزمالك، قال فيها: “ثقوا في فريقكم.. لا نحتاج إلى عدد، بل إلى كفاءة، الزمالك يمتلك قوامًا جيدًا ويحتاج فقط لبعض التدعيمات الذكية للمنافسة على كل البطولات، أتمنى التوفيق لهذا الكيان العظيم، وأتعهد بأنني سأدعم بقوه حتي يعود الزمالك إلي قوته الحقيقيه ولن أبخل بأي مشورة فنحن خلفكم وسيروا علي بركة الله”.

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