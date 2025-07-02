الرمادي: الزمالك ركيزة أساسية في الكرة المصرية.. وسقوطه ليس في مصلحة أحد

أكد المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أيمن الرمادي، أن مستقبل القلعة البيضاء هو شأن يهم الكرة المصرية والعربية والأفريقية وحتى العالمية، مشددًا على أن سقوط الزمالك لا يجب أن يكون خيارًا مطروحًا، لما يمثله من عمود رئيسي في بنية كرة القدم.

وقال الرمادي: وأقولها وبصوت عالي، ليس من مصلحة مصر ولا الكرة المصرية ولا العربية أو الأفريقية ولا حتى العالمية، أن يسقط الفارس الأبيض وبإذن الله بدعم جمهوره العظيم، الزمالك لم ولن يسقط".

وأضاف: "في أحلك الظروف، حقق الزمالك لقبي كأس مصر والسوبر الأفريقي في عام واحد، وهذا يثبت أن هذا الكيان لا يموت، وأن جماهيره تقف خلفه في كل الظروف".

وتابع الرمادي حديثه عن رمزية النادي في الكرة المصرية قائلًا: "صدقوني، كرة القدم في مصر قائمة على عمودين، وليس من مصلحة أحد أن يهدم أحدهما، سواء الزمالك أو الأهلي، العقلاء يعرفون جيدًا أن تاريخًا يتجاوز المئة عام لا يمكن لأحد أن يهدمه أو يعوضه. هذا التاريخ هو من صنع جمهورا عظيما وفيا وعريقًا والله المستعان".

وعن تجربته الفنية داخل النادي، قال الرمادي: "رغم كل الصعوبات والمعوقات التي واجهتني، وخصوصًا في أول أسبوع من عملي، حيث أدلى الجميع برأيه، إلا أنني قبلت التحدي هذه الضغوط زادتني إصرارًا على النجاح وبفضل الله حققنا نتائج إيجابية".

وأوضح أن الفريق بدأ يتحول للأفضل بشكل واضح، خاصة بعد معسكر الإسماعيلية، رغم أنه لم يكتمل كما كان مخططًا له، قائلًا: "بدأ الفريق يأخذ شكلًا مختلفًا في آخر مباراتين بالدوري، أمام بتروجيت وفاركو وكل من تابع الفريق عن قرب، شعر بأن الزمالك بدأ يقدم كرة ممتعة داخل التدريبات والمباريات".

واشار الرمادي : "استطعنا أن نعزل الفريق تمامًا عن الضغوط الخارجية، وبدأت المحاضرات الفنية تأخذ طابعًا احترافيًا، كما تغير شكل التدريبات داخل الملعب، وخلق اللاعبون أجواء من الألفة والحماس، مما ساعدنا على رسم ملامح فريق جديد بأسلوب واضح المعالم".