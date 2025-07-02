محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترول

توجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث غرق الحفار في البحر الأحمر، قائلا: "أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته".

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المحافظة تلقت بلاغًا في تمام الساعة 8 مساء أمس يفيد بانقلاب الحفار البحري أثناء نقله من موقع إلى آخر، وذلك في منطقة جبل الزيت، على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال مدينة الغردقة.

وأوضح: "بمجرد تلقي البلاغ، تم اتخاذ إجراءات سريعة، تمثلت في إبلاغ القاعدة البحرية، والدفع بنحو 35 سيارة إسعاف، إضافة إلى تجهيز أقرب مستشفى لاستقبال المصابين".

وعن زمن الاستجابة، أوضح اللواء حنفي أن سرعة التحرك كانت كبيرة بالنظر إلى المسافة بين موقع الحادث ومدينة الغردقة، قائلاً: "التحرك تم بأقصى سرعة ممكنة، واستغرق أقل من نصف ساعة للوصول إلى موقع الحادث".



وتابع، أن المروحيات التابعة للشركة العامة للبترول أسهمت بدور كبير في سرعة نقل المصابين ذوي الحالات الحرجة مباشرة إلى المطار، حيث كانت الفرق الطبية بانتظارهم.



وحول التنسيق مع الجهات المختلفة، أكد المحافظ أن التنسيق يتم على أعلى مستوى بين جميع الأجهزة المختصة، مضيفًا: "ننسق بشكل مباشر مع القوات المسلحة، ممثلة في القوات البحرية، باعتبارها الجهة الأولى في البحث والإنقاذ، كما ننسق مع الشركة العامة للبترول، التي تمتلك بدورها معدات وتجهيزات خاصة للمشاركة في عمليات البحث والإخلاء".

وأشار اللواء حنفي إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، وكل الجهات المعنية، موضحًا أن منظومة الاستجابة للطوارئ في المحافظة تعمل بكفاءة عالية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، التي تتطلب سرعة ودقة في الأداء.