رفع 1200 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز خلال المجلس التنفيذي اليوم بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين .

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع المريوطية فيصل وأحمد حمدي بحي الهرم .

حيث أسفرت الحملات عن رفع حوالي 1200 حالة إشغال للطريق العام من المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وتحقيق الانضباط بالشارع .

جاء ذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفى عبد العليم نائب القطاع وبالتعاون مع شرطة المرافق.