إصابة شخص صدمته سيارة في منطقة المنيل

أصيب شخص في حادث تصادم مروري بمنطقة المنيل في القاهرة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
سيارة تصطدم بـ شخص في المنيل
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم ومصاب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة إصابة شخص بكسور وسحجات جراء اصطدام سيارة به على الطريق في المنيل.
وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت أجهزة أمن القاهرة على سائق السيارة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.