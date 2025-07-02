رحلة بدأت من المطار وانتهت في قسم الشرطة.. حكاية سائق نقل تحرش بسائحة أجنبية

في رحلة بدأت من المطار وانتهت في قسم الشرطة، تحول مشوار اعتيادي عبر إحدى سيارات النقل الذكي إلى واقعة تحرش أثارت الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شكت سيدة أجنبية في تصرفات السائق، لتكون يقظتها وسرعة تدخل الأمن سببًا في ضبط المتهم وكشف تفاصيل الحادث.

تفاصيل تلك الواقعة نرصدها بالكامل ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء توصيلها من مطار القاهرة الدولي إلى أحد الفنادق بدائرة قسم السيدة زينب.

وكان قسم شرطة السيدة زينب قد تلقى بلاغًا من السيدة المجني عليها، المقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه السائق بالتحرش بها خلال الرحلة، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى سرعة التحرك.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.