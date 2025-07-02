شاب يطعن زوجته وشقيقها ويشعل النيران في مسكن الزوجية بالقاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات اتهام شاب بطعن زوجته وشقيقها، وإضرام النيران في الشقة؛ بسبب خلافات زوجية.

شاب يطعن زوجته وشقيقها في بدر

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن الشاب المتهم نشبت بينه وبين زوجته خلافات، تطورت إلى مشاجرة، حضر على أثرها شقيقها إلى مسكن الزوجية.

وتابعت التحريات، التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الزوج استل سكينا وطعن زوجته وشقيقها به، ثم حاول إنهاء حياته، وأضرم النيران في الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة بدر.

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية، والعثور على 3 أشخاص بينهم سيدة في حالة حرجة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها المباحث في القاهرة، أن الثلاثة أشخاص شاب وزوجته وشقيقها، بينهم 2 مصابين بطعنات في الجسد.

وتم نقل الثلاثة أشخاص للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، ونجحت أجهزة الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على الحريق.

وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة “مصاب”.

وأكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات بين المتهم وزوجته، استدعت على أثرها شقيقها الذي حضر لوضع حلول.

وأفادت التحريات بأن الزوج طعن زوجته وشقيقها خلال المشادةن ثم حاول إنهاء حياته، وإضرام النيران في الشقة.