رئيس الأركان الإيراني يحذر من التعرض لهجوم إسرائيلي جديد

حذر رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، من رد الفعل الإيراني حالة التعرض لهجوم إسرائيلي جديد خلال الفترة القادمة.

وقال موسوي خلال تأبين الضحايا الإيرانيين بسبب الحرب الإسرائيلية ضد إيران، إن إسرائيل قد ترى قدرات إيران العسكرية الحقيقية حالة التعرض لهجوم جديد مضيفا بإن طهران انتصرت بقوة وصمود الشعب الإيراني.

وصدر ذات التحذير من الخارجية الإيرانية بوقت سابق حول محاولة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار معها من خطورة تلك العواقب على المنطقة.

ونجح الرئيس الأمريكي ترامب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران خلال حرب 12 يوما التي استمرت عقب قيام تل أبيب بإنتهاك سيادة الدولة الإيرانية منتهكة القانون الدولي عندما تعثرت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.