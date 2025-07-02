قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الباز يطالب بتعديل الدستور وإعادة النظر في مدة الرئيس.. فيديو
خروج جميع مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالشرقية
لموسم واحد .. المصري البوسعيدي يحصل على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة
حلمي النمنم: المشروع الوطني المصري يحتاج لتأمين داخلي ومعرفي
رسالة للمُلاك.. «أبو بكر»: الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات |فيديو
دينا أبو الخير: الرضا بالقضاء سر السعادة.. ومنع الله قد يكون عين العطاء
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
جهاز الاتصالات يطلق وسائل دفع جديدة عبر تليفوني.. خطوة نوعية نحو التحول الرقمي
وزير التعليم : التحسين في البكالوريا المصرية سينهي أزمة الضغط على الطلاب
الضفة الغربية تحت النار.. الاقتحامات الإسرائيلية والتصعيد مستمر
بسمة وهبة: الاتفاق بالتراضي يظل قائمًا بين المالك والمستأجر في القانون الجديد
محمد عبد اللطيف: لا تفاوض على مجانية التعليم ولا تغيير بنظام الثانوية العامة الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يلتقي رئيسي جامعتي بنها وحلوان لتعزيز التعاون العلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

 استقبل فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها؛ لبحث أفق التعاون العلمي المشترك؛ دعمًا لخطة الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في إطار تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات العلمية والاجتماعية، وانطلاقًا من رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛

ورحب فضيلة  الدكتور سلامة داود بالضيفين الكريمين في رحاب جامعة الأزهر، وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج الدراسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب والأكاديميين.

مشيرًا فضيلته إلى أن التعاون يشمل أيضًا تنظيم مؤتمرات، وورش عمل، وتبادل الطلاب والأساتذة، وبناء شراكات علمية متميزة؛ لتحسين جودة التعليم والابتكار وربطه بسوق العمل وحاجات المجتمع، انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقية للتنمية.

سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

ترشيحاتنا

قشر الليمون

موسمه بدأ وفوائده لا تعد ولا تحصى.. قشر الليمون يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول

السكري

تمنع السرطان والسكر.. عشبة غير متوقعة تحمي من أخطر الأمراض المزمنة

الكوليسترول

يقلل الكوليسترول ويمنع السكر .. نوع بذور غير متوقع يمتلك فوائد خارق

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

المزيد