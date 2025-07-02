ضياء رشوان عن هدنة الـ 60 يومًا في غزة: «من حق المقاومة أن تتردّد» |فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه في أثناء هدنة الـ60 يومًا في غزة، وفي أثناء وقف إطلاق النار، سيتم بذل الجهود مع كل الأطراف للوصول إلى وقف إنهاء الحرب.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه الجملة ذات علاقة مباشرة بما تشترطه المقاومة، فالمقاومة لديها أسرى، والأسرى بند رئيسي في بقاء نتنياهو ووعود ترامب، ولو قدمت المقاومة الأسرى في مرحلة الـ60 يوما، لن يكون لديها شيء، ولا يوجد شيء يضمن التزام إسرائيل، إلا بتعهد علني، ولكن في إيران كان هناك تعهد بعدم الضرب، وتم الضرب".

وتابع: "وبالتالي، من حق المقاومة أن تتردد، ولا بد أن تتردد، فاتفاق يناير شهد 3 مراحل، وجرى التوقيع عليها، وعندما انتهت أول مرحلة عاد الاحتلال إلى الحرب، ومنذ 18 مارس يستمر الاحتلال في غزة، ولكن، الإيقاف النهائي للحرب مازال ليس متوفرا".