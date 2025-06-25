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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ضياء رشوان: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أفشلت مخطط نتنياهو للشرق الأوسط

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الحرب الأخيرة في المنطقة أفشلت ما يُعرف بـ "مشروع الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن هذا المخطط قد انتهى فعليًا بعد ما جرى.

وأكد رشوان: "لو كانت إيران قد هُزمت هزيمة ساحقة لكان من الممكن الحديث عن إعادة رسم خريطة المنطقة، لكن لا أحد اليوم– لا في الغرب ولا في المنطقة– يمكنه الجزم بأن إيران قد هُزمت، ولا حتى أن إسرائيل خرجت منتصرة، وهذه بحد ذاتها هزيمة لإسرائيل".

وأوضح رشوان، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادات العسكرية الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كررت مرارًا أن يد إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط، واستعرضت ذلك عبر الخرائط والمؤتمرات. 

وتابع: "حتى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي – وهو ضابط شاب برتبة متوسطة – خرج بعد أيام من الحرب ليؤكد قدرة الجيش على الوصول إلى أي موقع، لكنه لم يستطع إكمال رسالته بسبب دوي القصف حوله".

وأضاف رشوان: "ما حدث أثبت أن فكرة الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على المنطقة ليست إلا وهما كان يدور في ذهن نتنياهو".

ضياء رشوان الشرق الأوسط إيران المنطقة إسرائيل

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