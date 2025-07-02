وزير الخارجية الإيراني: نحتاج سنوات طويلة لإعادة البرنامج النووي للعمل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن المنشآت النووية الإيرانية تضررت بشدة خلال الهجمات الأمريكية عليها.

وأضاف عراقجي، أن طهران ستحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة البرنامج النووي للعمل مرة أخرى، بحسب “سي بي إس” الأمريكية.

وانتقد عراقجي تعرض بلاده لهجوم عسكري مخالف للقوانين الدولية، ومعاهدة الانتشار النووي التي تسمح للدول بتوليد الطاقة سلميا عبر تخصيب اليورانيوم، وهو ما كانت تسعى له طهران.

وتعرضت إيران خلال مفاوضاتها النووية مع أمريكا إلى هجوم إسرائيلي مفاجئ على منشأة نطنز النووية،واغتيال 17 عالما نوويا.

واستمرت الحرب لمدة 12 يوما، انتهت بهجوم أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الكبرى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي “بيت هيجسيث”: إن البرنامج النووي الإيراني تراجع لمئات السنين؛ بسبب القنابل الثقيلة التي ألقتها الولايات المتحدة، والتي بلغ وزنها 185 طنا.

وأعقب ذلك، رد إيراني على الهجوم الأمريكي؛ حتى تحقق وقف إطلاق النار.