المتحدث باسم البنتاجون: وقف صادرات السلاح لأوكرانيا أمر منطقي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون شون بارنيل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه من المنطقي وقف بعض صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأضاف: هو قرار سليم؛ لما تعانيه المخازن الأمريكية الاستراتيجية من نقص في بعض أنواع السلاح التي تحتاجها أوكرانيا في الوقت الحالي.

وفي اتجاه آخر، كانت كييف تنتظر وصول شحنة عسكرية أمريكية جديدة من طراز باتريوت؛ من أجل توفير الحماية الجوية للسماء الأوكرانية خلال فصل الصيف، مع استمرار الحرب بمواجهة روسيا.

وسجلت أوكرانيا احتجاجا رسميا أمام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كييف؛ بسبب وقف توريد السلاح الأمريكي.

وتعرضت أوكرانيا لهجوم روسي كبير الأيام الماضية، والذي يعد الأكبر، بواسطة 447 مسيرة، و60 صاروخا طال كل الأنحاء الأوكرانية؛ للرد على الهجوم الأوكراني المُدمر للطائرات الروسية الاستراتيجية من طراز تابلوف 95.