أفرجت عن بعضهم.. ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عام 1967

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ العالم الغربي قبِل وجود دولة لليهود في فلسطين خلافا لمعاييره التي تنص على أنه لا قبول للدول الدينية لأن العالم متعدد، وأن الدين ليس قومية، موضحًا: "هذه المعايير قبلت بدولة يهودية في فلسطين كحق تاريخي".

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "قبل 7 أكتوبر 2023 كان هناك سردية بأن إسرائيل محل الاعتداء عليها طول الوقت، وكل الحروب التي قامت بها حتى حرب 1967 كانت للدفاع عن النفس، وهناك سردية أخرى، وهي أنه من أجل الدفاع عن نفسها، فمن حق إسرائيل أن تقوم بأي شيء".

وتابع: "قيام إسرائيل بأي شيء بزعم الدفاع عن نفسها امتد من مذابـ ح دير ياسين ومرّ بكل أنواع المذابـ ح التي رأيناها، وهناك أرقام لا نعلمها، مثلا، فقد اعتقل ودخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 حتى اليوم مليون شخص، وهؤلاء دخلوا السجون وخرجوا".

وأكد: "كل ذلك في السردية الإسرائيلية كان مباحا، والعالم يتبناه، ونقصد هنا بالعالم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، وظلت هذه السردية موجودة طوال الوقت، وحدث في غزة 6 حروب".