برلمانى يطالب بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب حادث غرق حفار البترول بالبحر الأحمر

تقدم اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا ومنسق عام محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر الأحمر وأسوان باتحاد القبائل والعائلات المصرية بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث غرق حفار بترول شمال البحر الأحمر ، مشيداً بالجهود الكبيرة التى قامت بها الأجهزة المختصة ونجاحها فى إنقاذ 21 شخصاً من اجمالى 31 شخصاً كانوا على متن الحفار.

وطالب " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة تشكيل لجنة لبحث ملابسات هذا الحادث وسرعة صرف التعويضات لاسر الضحايا والمصابين متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما طالب اللواء هشام الشعينى باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة بعد معرفة الاسباب الحقيقية التى وراء هذا الحادث للعمل على تلافيها مثمناً توجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والسيد محمد جبران على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث ومتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.

وكانت شركة جابكو للبترول قد أرسلت طائرتين للبحث عن 6 مفقودين فى حادث غرق حفار بترول شمال البحر الأحمر، من بين 31 شخصا كانوا علي متنه، حيث تم إنقاذ 21 شخصا ووفاة 4 آخرين وجارى البحث عن 6 أشخاص.

وعثر رجال الإنقاذ على اثنين من المفقودين على متن الحفار الغارق شمال البحر الأحمر، وما زال البحث جارى عن 4 آخرين من أصل 31 شخصا كانوا على متن الحفار وبذلك يصبح عدد الذين تم إنقاذهم 23 شخصا و4 وفيات، وجارى البحث عن 4 آخرين.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وقامت غرفة عمليات طوارئ جابكو بإبلاغ برج الطيران بقيادة أحمد الصغير بإرسال طائرتين للبحث والإنقاذ.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 31 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال وتم إنقاذ 21 بينهم إصابات بكسور واستخراج جثتين وجارى البحث عن 4 أشخاص.

كما تبين أن الحفار كان متجه للعمل لصالح شركة عجيبة، بمنطقة الاشرفى بالغردقة.