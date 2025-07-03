قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟
رشاد عبد الغني: خطاب 3 يوليو نقطة تحول لتلاحم الشعب ومؤسساته الوطنية
رايان إير تلغي 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوصي بإجراءات عاجلة
الحكومة: رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية
خسارة لا تعوض.. الاتحاد البرتغالي عن وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه
تنمية شاملة وازدهار.. الجبهة الوطنية: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر
2949 فُرصة عمل للشباب في 10 محافظات.. تفاصيل
دراسة حديثة: تناول اللوز يومياً يقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكري
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم 3 يوليو 2025
رئيس الوفد: سندفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ
معلمون: امتحان الجغرافيا ثانوية عامة تافه في مستوى طالب "محضرش الحصص"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة تحقق أكبر فائض مالي..وتطور في الخدمات الاقتصادية والمجتمعية

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
آية الجارحي

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن تحقيق أكبر فائض مالي خلال عام 2024 حتي الآن.


وقالت الغرفة في بيان رسمي لها اليوم الخميس أن تحقيق هذا الفائض  نتيجة الطفرة في تطوير خدمات الغرفة، وزيادة التواصل مع  الجهات المعنية المختلفة، والجهود المبذولة لزيادة التعاون مع البنوك وتحقيق اكبر نسبة فائدة لإدارة أموال الغرفة، وتنويع الخدمات وتطويرها باستمرار.


وأضافت الغرفة إن الطفرة التنموية التي حدثت تم من خلالها تطوير خدمات مركز تميز بالغرفة والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة، متضمنًا إضافة خدمات بعض الجهات مثل الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات إصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تسهل تقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة.


وقالت الغرفة إنه من ضمن خطة التطوير التي تتناسب مع رؤية مصر 2030 التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق الشركات المتخصصة؛ لتفعيل هذه الخدمات من أي مكان بالمحافظة وعلي مستوي الجمهورية لمنتسبي الغرفة مما يوفر الوقت والجهد علي التجار ، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الغرفة بما لا يقل عن 25% من إجمالي إيرادات العام السابق وذلك خلال 2025 نتيجة التوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني.


كما تدرس الغرفة في  خطتها التطويرية التوسع في فروع تقديم الخدمات لمنتسبيها في نطاق المحافظة بإنشاء بعض الفروع لمساندة أصحاب الأنشطة، وبالتالي ينعكس هذا علي ارتفاع معدلات الدخول وبالتبعية تزداد الخدمات، ومواكبة التطورات العصرية في تقديمها مما يمكن كافة الأنشطة من التطوير والتنمية بما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة.


وتشير المؤشرات المالية عن ال٦ شهور من العام الجاري إلي حدوث زيادة في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو ما سينعكس علي حدوث طفرة متوقعة في أنشطة المختلفة للغرفة

الغرفة التجارية الطفرة التنموية مصلحة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

تريلا

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جروبات الغش

التعليم تحذر|رسالة نصب بجروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: ادفع وخد الامتحان قبل اللجنة

طارق يحيى

نفسي مسدودة.. طارق يحيى يهاجم مجلس الزمالك بسبب عبد الناصر محمد

ترشيحاتنا

مركز الثقافة السينمائية

حضور كبير في احتفالية المركز القومي للسينما بذكرى 30 يونيو

ليلى زاهر وهشام جمال

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى زاهر.. شاهد

متحف نجيب محفوظ

"متحف نجيب محفوظ" يفتح أبوابه لفترة مسائية يومى السبت والأحد

بالصور

انتعاش وهمي .. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

الماء المثلج
الماء المثلج
الماء المثلج

تريند التيك توك الجديد.. طريقة عمل سلطة الخيار الكريمي المنعشة

سلطة الخيار
سلطة الخيار
سلطة الخيار

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

فيديو

مشهد نادر في جنوب سيناء

سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة .. قصة فيديو فضيحة بنات الجيم اللي قلبت الدنيا

حلا شيحة

من باب الجهل .. حلا شيحة: كنت ضد الحجاب وعارضت ارتداء شقيقتي له

لقطة من الفيديو

فحص فيديو دهس سيارة مسرعة لفتاة ثم هروبها بميدان الحصري.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد