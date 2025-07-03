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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صعق كهربائي ينهي حياة شاب في العياط

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تسبب صعق كهربائي في مصرع  شاب بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص بإحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية.


وتوصلت المعلومات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الضحية شاب أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

العياط صعق كهربائي مصرع شاب الجيزة شبهة جنائية

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