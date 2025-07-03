عمرو الجنايني يوضح تفاصيل عمل 7 شهور بلجنة التخطيط بالزمالك

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تفاصيل تشكيل لجنة التخطيط بالزمالك وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بشأن تكليف مجلس اداره الزمالك بتشكيل لجنه التخطيط بعضويتي مع حازم إمام وميدو كأبناء للنادي وعلي مدي اكثر من ٧ شهور تشرفت بالعمل مع أشقائي أعضاء اللجنه .. ولم يدخر اي فرد جهدا لإنجاز المهمه والتي تطرقت في بعض الأحيان الي القيام بأعمال تنفيذيه ... مما كان لزاما علينا القيام باعاده تخطيط قطاع كره القدم والذي تم بالفعل وتم تقديم مشروع كامل متكامل يضمن استقلاليه القطاع ماليا وفنيا الي مجلس الاداره متضمنا توصيات بالاسماء القادره علي تنفيذ هذا التحدي بكفاءه ومما يحقق طموحات جماهير الزمالك العريضه .. ومع قيام مجلس الاداره بالبدء في تنفيذ المشروع المقدم مننا ووجود التنفيذيين القادرين علي تنفيذ طموحات جماهير الزمالك العريضه .. فقد ان الأوان لأعضاء اللجنه بشكر مجلس الاداره وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لنادينا العظيم.. مع استمرارنا في اي وقت تحت امر نادينا العظيم ... المجد للزمالك و عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".

الزمالك يحسم ملف مدير الكرة الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توصل إدارة النادي لاتفاق نهائي مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي، لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الترتيبات الجارية لتشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويأتي هذا التعيين خلفًا لوائل القباني، الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل المتعلقة بتعاقدها مع عبد الناصر محمد، الذي أبدى ترحيبه بتولي المسؤولية في هذه المرحلة، تمهيدًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ورغم ترحيب إدارة النادي، إلا أن تعيين عبد الناصر محمد أثار حالة من الجدل والغضب في أوساط بعض أبناء النادي، بسبب عدم انتمائه التاريخي للزمالك، الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزًا للتقاليد المعتادة في اختيار المسؤولين داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال الساعات المقبلة.