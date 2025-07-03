قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
استقالات متتالية تهز الزمالك.. عمرو الجنايني يغادر لجنة التخطيط
عبدالله السعيد يشعل الميركاتو.. 3 عروض ومطالب مالية تعقد المفاوضات
مدحت شلبي: لا مفاوضات رسمية بين الزمالك وبتروجت لضم حامد حمدان
اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين
أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم.. شاهد
مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا
الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)
قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بطوخ
المهاجم المالي على رادار الزمالك.. صفقة هجومية تشعل الميركاتو |خاص
موعد مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجنايني يوضح تفاصيل عمل 7 شهور بلجنة التخطيط بالزمالك

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
يارا أمين

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تفاصيل تشكيل لجنة التخطيط بالزمالك وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بشأن تكليف مجلس اداره الزمالك بتشكيل لجنه التخطيط بعضويتي مع حازم إمام وميدو كأبناء للنادي وعلي مدي اكثر من ٧ شهور تشرفت بالعمل مع أشقائي أعضاء اللجنه .. ولم يدخر اي فرد جهدا لإنجاز المهمه والتي تطرقت في بعض الأحيان الي القيام بأعمال تنفيذيه ... مما كان لزاما علينا القيام باعاده تخطيط قطاع كره القدم والذي تم بالفعل وتم تقديم مشروع كامل متكامل يضمن استقلاليه القطاع ماليا وفنيا الي مجلس الاداره متضمنا توصيات بالاسماء القادره علي تنفيذ هذا التحدي بكفاءه ومما يحقق طموحات جماهير الزمالك العريضه .. ومع قيام مجلس الاداره بالبدء في تنفيذ المشروع المقدم مننا ووجود التنفيذيين القادرين علي تنفيذ طموحات جماهير الزمالك العريضه .. فقد ان الأوان لأعضاء اللجنه بشكر مجلس الاداره وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لنادينا العظيم.. مع استمرارنا في اي وقت تحت امر نادينا العظيم ... المجد للزمالك و عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".

الزمالك يحسم ملف مدير الكرة الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توصل إدارة النادي لاتفاق نهائي مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي، لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الترتيبات الجارية لتشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويأتي هذا التعيين خلفًا لوائل القباني، الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل المتعلقة بتعاقدها مع عبد الناصر محمد، الذي أبدى ترحيبه بتولي المسؤولية في هذه المرحلة، تمهيدًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ورغم ترحيب إدارة النادي، إلا أن تعيين عبد الناصر محمد أثار حالة من الجدل والغضب في أوساط بعض أبناء النادي، بسبب عدم انتمائه التاريخي للزمالك، الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزًا للتقاليد المعتادة في اختيار المسؤولين داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال الساعات المقبلة.

عمرو الجنايني الزمالك فيسبوك جماهير الزمالك عبد الناصر محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ 2025

رئيس حزب الوفد: اتفقنا على معايير اختيار مرشحي الشيوخ في الاجتماع التنسيقى للقائمة الوطنية

سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع

رئيس حزب التجمع: المعارضة والموالاة يجتمعون بالقائمة الوطنية تحت عباءة الوطن

السيد القصير

السيد القصير: القائمة الوطنية نموذج مشرف.. وتتميز بتنوع أحزابها

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد