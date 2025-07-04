تامر عبدالمنعم وعصام كاريكا وأميرة فتحي أبرز حضور عرض مسرحية "الملك وأنا"

قام الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بحضور ومشاهدة العرض المسرحي الملك وأنا والذي يعرض حاليا على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تعرض مسرحية الملك وأنا تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ورحب الفنان تامر عبدالمنعم بالنجوم أميرة فتحي وعصام كاريكا ونسمة يوسف إدريس إبنة الكاتب الراحل يوسف إدريس.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم يشاهد العرض المسرحي الملك وأنا لأول مرة منذ إفتتاحه يوم الأحد الماضي وذلك لكثرة إنشغالاته.

من ناحية أخرى نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية كبرى خاصة بذكرى ثورة 30 يونيه وحضر الإحتفالية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وقام بإحيائها النجوم لؤي ومصطفى شوقي مع قيادة أوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب.

كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إحتفالية كبرى يوم 18 يوليو المقبل ومن المقرر أن يقوم بإحيائها النجم الكبير هاني شاكر.