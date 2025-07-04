قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة
ترامب: قدمنا الكثير من الأسلحة لأوكرانيا وعلينا الحفاظ على أمننا أولا
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
طريقة حصول الأجنبية المتزوجة من مصري على الجنسية
شبورة مائية صباحًا على الطرق ورياح نشطة .. والأرصاد تصدر تحذيرا
اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. سر ندم مصطفى كامل بعد وفاة أحمد عامر
الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية
مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو
لو بتقدم في وظيفة جديدة.. طريقة استخراج فيش جنائي
رئيس «الدبلوماسيين الروس»: موسكو مستعدة للحوار.. واستخدام المسيرات الأوكرانية يستهدف المدنيين
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعتذار وذكريات دكان شحاته.. أبرز تصريحات بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
قسم الفن

تقدم  الفنان بيومي فؤاد بالاعتذار لجمهوره عن ما بدر منه أو أى سوء فهم خلال الفترة الماضية أثناء استضافته فى برنامج "فضفضت أوى" للمخرج معتز التوني، أحدث إنتاجات منصة Watch it الرقمية.

وقال بيومي فؤاد خلال الحلقة: "لو أنا مزعل أي حد سواء عنده حق أو معندوش فأنا آسف حقك عليا، وأنا مش بحب أي حد يكون زعلان مني حتى لو فاهمني غلط أو صح".

وروى بيومي فؤاد موقفاً خلال الحلقة أثناء طفولته قائلاً: "صاحبة البيت اللي في الزمالك زمان، خدتني معاها لنقطة الجزيرة، عشان أشهد زور على واحد ساكن فوقنا، وأنا كنت عيل صغير وقتها، الظابط مخدش أقوالي لأني كنت طفل وقتها، لما رجعت البيت أبويا ضربني، أبويا حنين أوي كان يضربني ويعيط".

وعن عمله مع خالد يوسف وعمرو سعد قال بيومي فؤاد: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم دكان شحاتة، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي، فاستغربت إنه عارفني لأن أمي لسة متعرفنيش حتى، قال لـ خالد ده يبقى نجم فنون جميلة وكنت بحضرله عروض الكلية زمان".

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

بيومي فؤاد اعتذار بيومي فؤاد فضفضت أوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

المتهم

عفاريت الأسفلت.. القبض على سائقي 3 سيارات نقل ثقيل عرضوا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر| فيديو

ترشيحاتنا

حرس الحدود

معسكر مغلق لحرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

مدحت العدل

مدحت العدل لـ شيكابالا بعد اعتزاله: إن شاء الله رئيسا لنادي الزمالك

بالصور

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد