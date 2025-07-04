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تستهدف أكثر من 119,720 ألف مستفيد.. انطلاق مبادرة صيفك عندنا بمراكز شباب الجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تستهدف أكثر من 119,720 ألف مستفيد.. انطلاق مبادرة صيفك عندنا بمراكز شباب الجيزة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أحمد زهران

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، عن انطلاق المبادرة الصيفية الكبرى "صيفك عندنا بمراكز شباب الجيزة" تحت شعار "ابنِ إبنك"، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 4 يوليو 2025، وتستمر على مدار ثلاثة أشهر، ضمن خطة متكاملة تستهدف تقديم أنشطة رياضية وثقافية وفنية وتعليمية متنوعة لكافة الفئات العمرية.

تأتي هذه المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بنشر الوعي، وتعزيز الاستفادة من منشآت الدولة، وخلق بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا داخل مراكز الشباب، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم وتمكينهم لمستقبل أفضل.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن المبادرة تُعد إحدى المحاور الرئيسية في خطة المديرية لصيف 2025، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب ومحافظ الجيزة بضرورة تعظيم دور مراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية شاملة، تقدم برامج نوعية ترتقي باهتمامات المواطنين.

وأوضح “الصبروط” أن الإدارات الفنيةوالرياضية على مستوى المحافظة قامت بإعداد برامج صيفية متكاملة تستهدف الأطفال والنشء والشباب والرواد فوق الخمسين، وتشمل أنشطة رياضية وفنية وتعليمية ومجتمعية، وذلك مجانًا، وبأعلى جودة.

خطة المبادرة بالأرقام:
سيبلغ  عدد المستفيدين إجمالياً من أنشطة المبادرة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025  119,720مستفيدًا ومشاركًا موزعين كالتالي
الإدارات المركزية (قادرون باختلاف):
برامج وأنشطة لذوي الهمم: 14 برنامجًا بعدد 2300 مستفيد

برامج الإدارات الفرعية: 57 برنامجًا بإجمالي 5,000 مستفيد

مشروعات مراكز الشباب: 612 مشروعًا يستفيد منها 12240 مشاركًا

الأكاديميات (قدم – سباحة – كاراتيه)37000 مستفيد
▪ البرامج والمبادرات النوعية
مبادرة "أتعلم وأبدع"45000مستفيد

جلسات برلمانية (برلمان الطلائع والشباب): 1600مستفيد

ندوات توعوية: 4,000 مستفيد،
دوري رواد الجيزة 3000 
،دورات وورش تدريبيه 1000,لمثتنا في تراثنا 280عارض،ابره وخيط 300مستفيد ،
دورات إعداد قادة: 2,000 مستفيد

مبادرة "صوت الجيزة": 3,000 مستفيد

مبادرة "الجيزة أحلى": 2,000 مستفيد

مبادرة "اجتهدنا ونستحق":  10000مستفيد

الإجمالي الكلي لكافة المحاور والأنشطة: 119,720 مستفيدًا ومشاركًا.

كما أكد الدكتور الصبروط  أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وضعت خطة متابعة دقيقة لضمان جودة التنفيذ، تشمل:

المتابعة الشاملة لـ350 هيئة شبابية ورياضية

المتابعة المالية الدقيقة لضبط الأداء الإداري

التركيز على حمامات السباحة وتطبيق معايير السلامة

إطلاق خطة متابعة مسائية بـ76 هيئة أسبوعيًا

تنفيذ جولات ميدانية لوكيل الوزارة لمتابعة الأداء.
كذلك تم تفعيل غرفة الأزمات بجميع الإدارات وداخل المديرية على أن يتم  الإجتماع بهم أسبوعياً استعدادا لمجابهة أي أزمة داخل الهيئات خلال هذه الفترة ولتأمين مراكز الشباب.
كما وجّه وكيل الوزارة بتوثيق جميع الأنشطة ميدانيًا عبر فرق التنسيق الإعلامي بكل إدارة، مع الاستعداد لتطوير مراكز الشباب، والتحضير للجمعيات العمومية وفق الضوابط المحددة.

إن مبادرة صيفك عندنا ليست مجرد أنشطة، بل رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، وخلق بيئة إيجابية تحتضن الطاقات وتوجها نحو الإبداع والعمل الجماعي .

محافظة الجيزة اخبار الجيزة وزارة الشباب والرياضة

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