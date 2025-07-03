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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشدد على سرعة البت في شكاوى المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية

المهندس عادل النجار - محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار - محافظ الجيزة
أحمد زهران

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسئولي الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية والإدارات المعنية بتلقي وبحث شكاوى المواطنين، بضرورة تكثيف المتابعة وتعزيز جهود الاستماع للمواطنين، وسرعة البت في طلباتهم المتعلقة بالخدمات، ومشروعات التطوير، وأعمال التصالح والتقنين، وسائر الشكاوى المقدمة من أهالي المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، والذي تم خلاله استعراض جهود مختلف الأجهزة التنفيذية في متابعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأوضح تقرير منظومة الشكاوى الحكومية عن شهر مايو، أن محافظة الجيزة أنجزت ما نسبته 99% من الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتصدرت أحياء “الهرم، الدقي، بولاق الدكرور، إمبابة، جنوب الجيزة، الطالبية”، ومراكز ومدن “منشأة القناطر، أطفيح، كرداسة، أبو النمرس، أوسيم”، إلى جانب أجهزة “الهيئة العامة للنظافة والتجميل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الطرق، جهاز السرفيس والنقل الجماعي، مديرية التموين، الإدارة العامة للسياحة”، أعلى نسب إنجاز، حيث حققت جميعها نسبة 100% في الرد على الشكاوى الواردة إليها.

كما أشار التقرير الخاص بأداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، إلى أن المحافظة نجحت في إنهاء نحو 96% من المعاملات المقدمة من المواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، وهو ما يعكس تطور الأداء وسرعة الإنجاز.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الجهاز التنفيذي للمحافظة ملتزم بالتفاعل السريع مع المواطنين والرد على استفساراتهم وشكاواهم بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن العمل الميداني والتواجد بين المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتحقيق الاستجابة الفاعلة.

كما وجه المحافظ بمتابعة مؤشرات الأداء لكل قطاع بشكل دوري، لضمان استدامة جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

وخلال اللقاء، شدد محافظ الجيزة على الجهاز التنفيذي بالالتزام بتنفيذ بنود الخطة الاستثمارية والإعلان عن مشروعات التطوير والرصف والصيانة وتقديم الخدمات المرتبطة بالخطة في الوسائل الرسمية، تمهيدًا لتلقي عروض الموردين وشركات الصيانة والتنفيذ.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسئولو القطاعات الخدمية بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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