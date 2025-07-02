أهالي الصف يشكرون محافظ الجيزة لسرعة استجابته وحل مشاكل طريق 21

توجه أهالي مركز ومدينة الصف، بخالص الشكر والتقدير للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لسرعة استجابته لمناشدتهم بضبط مخالفات النقل الثقيل، وإصداره اليوم قرارا بعمل حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، للتأكد من صلاحية السائقين للقيادة وخلوهم من المواد المخدرة، إلى جانب فحص سلامة المركبات وسريان تراخيصها وتراخيص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها أثناء الفحص.

جاء ذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان توافر معايير الأمان خلال تنقلاتهم اليومية، لا سيما في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الأرواح.

وأكد أحمد زايد، أحد أهالي الصف، أن هناك 4 أمور نناشد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحلها؛ من أجل منع تكرار الحوادث على طريق 21 الصف حلوان، وهي تتمثل في الإسراع في تنفيذ ساحة الإنتظار في نطاق وحدة الأقواز حتى تكون جراجا ثابتا يستوعب ولو جزء من سيارات النقل الثقيل بدلا من وجودها على جانبي الطريق أمام قريتي عزبة الجمال وغمازة الصغرى.

وأوضح أن النقطة الثانية تتمثل في تغطية بلاعات الصرف الصحى على طريق 21 بأغطية حديدية أو أسمنتية ويكون ارتفاعها بنفس مستوى الطريق لأن هناك بلاعات حتى اليوم لم يتم تغطيتها على الطريق منها مغطاة بخشب او حجر كبير، إضافة إلى أن منطقة الصف البلد وحتى منطقة أسكر وأيضا من الودي مرورا بسورناجا وحتى الديسمي البلاعات مغطاة بغطاء أعلى من الطريق بحوالي 20 سم مسببة مطبات عالية ومشاكل بالطريق قد تسبب حوادث .

وأشار زايد، أن الخطوة الثالثة تتمثل في المطالبة بتغيير مسار النقل الثقيل للسير على طريق ترعة كوم أمبو الشرقي بعد تنفيذ رصفه كاملا، مطالبا بسرعة تنفيذ رصفه وهو طريق جيد جدا ليكون بديلا للنقل الثقيل من طريق 21 الحالي، إضافة إلى نزول حملات مرورية نهارية وليلية علي طريق 21 من أجل ضبط مخالفات قيادة التباعين الأطفال لسيارات النقل الثقيل، خاصة أن بعضهم متعاطي المخدرات .