نائب محافظ الجيزة تبحث دعم مبادرات محو الأمية لذوي الهمم

التقت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بعفاف عز الدين إحدى رائدات العمل الخيري بمحافظة الجيزة، والتي كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرًا لجهودها البارزة في مجال دعم التعليم ومحو الأمية ورعاية ذوي الهمم.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم المبادرات المجتمعية وتشجيع العمل الخيري والتنموي.

ناقشت نائب المحافظ مع عفاف عز الدين نتائج تخريج 15 من ذوي الهمم بعد اجتيازهم برامج محو الأمية بنجاح وحصولهم على شهادات رسمية، وذلك في إطار الحرص على دمجهم في المجتمع ومنحهم فرصًا أفضل في التعليم والعمل.

كما تم استعراض إنجاز 27 دارسًا ودارسة تمكنوا من الحصول على شهادات محو الأمية، وشهادات الإعدادية والثانوية، والتحاق بعضهم بالجامعة، في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "نحو مستقبل أفضل"، والتي تستهدف تمكين المواطنين علميًا ومجتمعيًا وتوفير حياة كريمة لهم.

واكدت هند عبد الحليم علي تعاون محافظة الجيزة مع السيدة عفاف لافتتاح معرض دائم بمركز شباب إمبابة، لتقديم هدايا عينية تشجيعية لطلاب وطالبات برامج محو الأمية، وتحفيزهم على مواصلة التعليم وتحقيق أهدافهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين.

وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التنموية والخيرية التي تستهدف النهوض بالتعليم ومحو الأمية ودمج ذوي الهمم، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ووجهت هند عبد الحليم كل الشكر للسيدة عفاف عز الدين ولكل سيدات مصر الباسلات على مايقدمونه من جهود كبيرة لرفعة المجتمع.