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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. القائمة الكاملة وفق البورصة والأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
خدمات صدى البلد

في ظل التغيرات اليومية التي تطرأ على أسعار الدواجن، يحرص المستهلك المصري على متابعة حركة الأسعار في بورصة الدواجن والأسواق المحلية لتحديد أنسب توقيت للشراء.

ويرصد موقع «صدى البلد» حركة أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن والمنافذ التجارية المختلفة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم بين 63 و64 جنيهًا.

يُباع للمستهلك في الأسواق ومحلات التجزئة بسعر يصل إلى 73 جنيهًا للكيلو.

وتعد الفراخ البيضاء من أكثر أنواع الدواجن طلبًا في السوق نظرًا لسعرها المتوسط مقارنةً بالأنواع الأخرى.

سعر الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 100 و101 جنيهًا في البورصة.

ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 110 جنيهات.

وتتميز الفراخ الساسو بلونها الأحمر وطعمها المميز، وتعد خيارًا مفضلًا في العزائم والمطاعم.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة ما بين 114 و115 جنيهًا.

ويُباع في الأسواق للمستهلك بـ 124 جنيهًا للكيلو.

وتُعتبر الفراخ البلدي الأغلى سعرًا نظرًا لجودتها العالية وتربيتها الطبيعية.

سعر أمهات الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء حوالي 46 جنيهًا في البورصة.

ويُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 56 جنيهًا.

هذا النوع يُستخدم غالبًا في الأغراض الصناعية أو لتحضير الوجبات بكميات كبيرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

تشهد أسعار الكتاكيت تذبذبًا مستمرًا يوميًا حسب الطلب وموسمية التربية، وجاءت كالتالي:

  • كتكوت أبيض (شركات): بين 16 و26 جنيهًا
  • كتكوت أبيض (قطعان): بين 10 و10.5 جنيه
  • كتكوت ساسو: بين 9 و10 جنيهات

أسعار أجزاء الدواجن اليوم في الأسواق

  • كيلو الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا
  • الكبد والقوانص: 135 جنيهًا
  • كيلو الأجنحة: بين 65 و75 جنيهًا
  • كيلو الدبابيس: 100 جنيه

تُعد أجزاء الدواجن خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للعديد من الأسر، وتتنوع استخداماتها في إعداد الوجبات اليومية.

سعر البانيه اليوم الجمعة في محلات بيع الدواجن

تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيهًا.

قد يختلف السعر حسب الحي أو المنطقة السكنية، بزيادة أو نقصان قدرها 10 جنيهات.

البانيه من أكثر أجزاء الدواجن طلبًا لسهولة تحضيره وسرعة طهيه.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

شهدت أسعار البط اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تنوعًا حسب النوع:

  • البط البلدي: بين 99 و100 جنيه للكيلو
  • البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا
  • البط المسكوفي: بين 89 و90 جنيهًا
  • البط البكيني (البغالي): بين 69 و70 جنيهًا

أسعار الحمام والأرانب في الأسواق اليوم

زوج الحمام: يصل إلى 170 جنيهًا

كيلو لحم الأرانب: يتراوح بين 145 و180 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة

وتُعد لحوم الأرانب والحمام من اللحوم البيضاء الغنية بالبروتين وسهلة الهضم، لذلك يُقبل عليها الكثير خاصة في المناسبات.

أسعار اللحم الرومي اليوم الجمعة

لحم الرومي الأبيض: بين 99 و100 جنيهًا للكيلو

لحم الرومي الأسمر: بين 109 و110 جنيهات

ويشهد الرومي طلبًا موسميًا متزايدًا خاصة في العزومات والأعياد، ويُعد بديلًا صحيًا عن اللحوم الحمراء.

كما تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع اختلافات بسيطة بين البورصة والسوق، نتيجة العرض والطلب وتكاليف النقل. ويُنصح المستهلكون بمتابعة التحديثات اليومية من المصادر الموثوقة لاتخاذ قرارات شراء مناسبة.

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