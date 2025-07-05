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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة للوزارة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من تعظيم دور الإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

جاء ذلك خلال قيام الوزير "محمد صلاح" بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) للاطمئنان على سير العمل بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.


حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد خطوط الإنتاج والورش بالشركة.

حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة.

 كما استمع الوزير، إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير المناخ المناسب لدفع العمال لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها.

وخلال الجولة وجه الوزير، بضرورة المداومة على استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

وشدد الوزير "محمد صلاح"، على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات نظراً لأن ملف الصناعة يحظى بإهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

شركة حلوان للصناعات الهندسية


جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات  القومية و التنموية، كما أن الشركة (مصنع 99 الحربي) حاصلة على العديد من شهادات الجودة وخلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية وهو ما أهّلها للحصول على مركز متقدم بالنسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي التي أعلن عنها المجلس التصديري للصناعات الهندسية في شهر مايو الماضي.


رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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