أمين مساعد مستقبل وطن:انتخابات الشيوخ تحظى باهتمام كبير

أكد النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ، تحظى باهتمام كبير، من الدولة والأحزاب السياسية، خاصة بعد الأداء المتميّز الذي قدّمه المجلس في دورته السابقة.

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "اليوم" ،المذاع على قناة dmc، أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، فُتح اليوم السبت، الموافق ٥ يوليو، أمام الأحزاب السياسية والمستقلين، من الساعة التاسعة صباحًا، وسط أجواء أمنية مستقرة، وتنظيم جيّد، للعملية الانتخابية.

تلقّي طلبات الترشح

وأشار هلال، إلى أن اللجان المخصّصة، لتلقّي طلبات الترشح، ستستمر في استقبال المرشحين ،حتى يوم الخميس المقبل، الموافق ١٠ يوليو، على أن تُغلق أبوابها، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.