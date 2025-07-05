نائب التنسيقية: تذليل العقبات لاستخراج تصاريح دفن ضحايا حادث اليوم بالإقليمي ..صور

قدّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع ظهر اليوم وأسفر عن وفاة 9 مواطنين، وذلك خلال تواجده بمستشفى وردان بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب أحمد رمزي حرصه على متابعة الإجراءات وتذليل كافة العقبات المتعلقة باستخراج التصاريح الرسمية اللازمة لدفن الضحايا، في إطار الحرص على دعم ومساندة أسر المتوفين في هذا الظرف الإنساني الأليم.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على ارواح و أموال المواطنين.