الأمين العام لحلف الناتو: علينا تعلم اللغة الروسية

دعا الأمين العام لحلف الناتو العسكري مارك روته اليوم السبت لقيام دول الحلف العسكري بتعلم اللغة الروسية لإنها ستكون لغة المحتل القادم إذا لم يقُم الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي العسكري في حوار له مع نيويورك تايمز.

وأضاف روته بضرورة قيام جميع دول حلف الناتو بتفعيل نظام التجنيد الإلزامي مع تأكده من قيام بعض الدول بتلك الخطوة في ظل تطور الصراع الأوكراني الروسي المندلع في شرق أوروبا لأكثر من ثلاث سنوات.

وحذر روته من مواجهة دول حلف الناتو لدول أخرى حالة دخول مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا مثل كوريا الشمالية وبعض الدول التي رفض تسميتها،والتي تفوق قدراتها العسكرية قدرات دول الحلف.

في إتجاه آخر قررت كوريا الشمالية إرسال دفعة جديدة من الجنود الكوريين للمشاركة في الحرب الأوكرانية،والمقدرين ب30 ألف جندي في إطار المعاهدة الدفاعية المبرمة بين كوريا الشمالية،وروسيا.

وحول الغزو الروسي لدول حلف الناتو نفى الرئيس الروسي بوتين في حوار سابق له مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون قيام موسكو بغزو بولندا،وليتوانيا.