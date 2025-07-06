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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسن: بشكر جون إدوارد أنه نضف الزمالك

أسامة حسن
أسامة حسن
باسنتي ناجي

أشاد أسامة حسن بـ جون إدوارد  مدرب الزمالك عبر تصريحاتة ببرنامج ملعب البلدوزر.

وقال أسامة حسن : :"بشكر جون إدوارد إنه نضف النادي ورسالتي لجمهور الزمالك يصبر عليه".

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات شريف حازم لاعب الأهلي السابق، بشأن چون إدوارد.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "شريف حازم يصدم الجميع: عاجبني خطوات چون إدوارد في الزمالك وأولها اعتزال شيكابالا ".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات أيمن يونس نجم الزمالك السابق بشأن جون ادوارد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أيمن يونس : "جون ادوارد مكسب للزمالك وولاد النادي قدموا صورة سيئة لمنصب مدير الكرة".


وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، من أجل الاتفاق على الجهاز المعاون للبرتغالي يانيك فيريرا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: سوف يتم الاتفاق بين رئيس الزمالك والمدير الرياضي على الطاقم المعاون، ومن ثم الاعلان عنه رسميًا.

أسامة حسن الاهلي الزمالك

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