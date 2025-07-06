أسامة حسن يفتح النار: الجميع خان أمانة الزمالك .. والتنظيف لازم يكمل

علّق أسامة حسن، نجم نادي الزمالك السابق، على القرارات الأخيرة التي اتخذها جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

وقال أسامة حسن، خلال ظهوره على قناة "الشمس": "جون إدوارد جه في وقته، خاصة في ظل الظروف اللي شوفناها في نادي الزمالك الفترة الأخيرة، وكلام بيطلع من بعض اللاعيبة، وكلام بيطلع من مدير الكرة، والجماهير ومجلس الإدارة كانوا مسلمينهم أمانة، للأسف كلهم خانوا الأمانة".

وأضاف: "الجميع استفاد من نادي الزمالك، وأنا شخصيًا مستفيد من الزمالك، وعشان كده أنا قاعد هنا، وبشكر جون إدوارد إنه طلع الناس دي ونضف النادي، وكل الوكلاء اللي في مصر، ومن بينهم جون إدوارد، عارفين الكواليس في النوادي، وعارفين العمال وكل المسؤولين".

واختتم: "أوضة اللبس كلها أسرار، والعامل بيعرف كل التفاصيل، وأنا شايف طالما هتنضف، يبقى تنضف كله، فأنا متفق مع جون إدوارد في هذا القرار".