قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الفيفا بشأن أسعار تذاكر نصف نهائي مونديال الأندية
مع السلامة يا حبيبتي.. أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها
لماذا نصوم الحادي عشر من المحرم؟ اغتنمه بعد عاشوراء لـ9 فضائل
أبو العلا: تعديلات المهن الطبية خطوة مهمة لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
النيابة تأمر بحبس 3 سائقين نقل تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر
البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
إعلام فلسطيني: 57 شهيدا بغارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة
بيراميدز يرفض التفريط فى مهند لاشين لـ الزمالك.. خاص
نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين
طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز.. ومتفائل بشبابه
موعد جنازة وعزاء والدة الفنانة هبة عبد الغني
الأهلي بات قريبا من حسم صفقتي محمد شكري وأحمد هاني.. والزمالك يضم كايد خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بريكس تتحدى ترامب.. قمة الكتلة الاقتصادية ترد على الحروب التجارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال هارفانش تشاولا، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبريكس بالهند، إن قمة البريكس الحالية تحمل أجندة غنية بالموضوعات الاقتصادية والسياسية ذات التأثير العالمي، من بينها قضية الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى مستقبل السياحة العالمية وتوسيع دور بنك التنمية الجديد.

وأكد تشاولا، خلال مداخلة مع "القاهرة الإخبارية" من نيودلهي، أن بيانًا مشتركًا سيُصدر في ختام القمة، يتضمن توافقًا بين الأعضاء حول هذه القضايا، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة.

وأضاف تشاولا أن القمة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث الزخم والتوجهات الاستراتيجية، لا سيما في ظل التوجه إلى تسهيل المعاملات التجارية باستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي، هذا التوجه سيساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، ويمنح دول البريكس مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا تلك الناجمة عن السياسات التجارية الأحادية. 

وأوضح أن بنك التنمية الجديد سيكون له دور محوري في تمويل مشاريع تنموية داخل دول البريكس، مع منح تسهيلات ائتمانية تعتمد على العملات الوطنية.

وحول مستقبل البريكس بعد التوسع، أكد تشاولا أن المجموعة مرشحة لتصبح أحد أبرز التكتلات الاقتصادية عالميًا، وأن الهند، بصفتها "صوت الجنوب العالمي"، تتوقع انضمام المزيد من الدول خلال السنوات المقبلة. 

وذكر أن غرفة تجارة وصناعة البريكس تلعب دورًا مهمًا في إيصال مشكلات قطاعات الصناعة والتجارة إلى الحكومات، ما يسهم في بلورة السياسات الاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل التحولات الديناميكية على الأرض في مجالات النزوح، التجارة، والطاقة.

بريكس غرفة التجارة الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

بورتو

فاريولي مديرا فنيا لفريق بورتو البرتغالي رسميا

نيرة أشرف

نيرة أنور: البطولة العربية لكرة السلة سيدات بداية قوية لـ الأفروباسكت

فيريرا

طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز..ومتفائل بشبابه في الزمالك

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

بلطجى العشرين

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد