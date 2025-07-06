بوتين يشكر الشعب الروسي على جمع 45 مليار روبل لدعم الحرب ضد أوكرانيا

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملايين من الشعب الروسي الذين دعموا الدولة الروسية عندما أطلقت العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا.

وعبر بوتين، عن امتنانه خلال حديثه بمنتدى من أجل النصر.

وعن جمع الشعب الروسي 45 مليار روبل لدعم المجهود العسكري بمواجهة أوكرانيا ، مُضيفا بإن الروس قوة لا تُقهر عندما تجتمع.

وإندلعت العملية الروسية الخاصة بفبراير عام 2022، عندما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن احتمالية إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو العسكري، عقب نصيحة من الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن، وهو ما رفضه بوتين وأعلن بأن إنضمام كييف للحلف العسكري خط أحمر بسبب تهديد العاصمة الروسية موسكو ، عندما تنتشر صواريخ حلف الناتو العسكري على أراضي الدولة الأوكرانية.