كومار: قمة بريكس حاسمة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة

أكد الدكتور مانوج كومار، سفير منتدى مدن دول البريكس، على أن قمة هذا العام التي تستضيفها البرازيل تُعد "حاسمة ومهمة للغاية"، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

أشار كومار في مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن القمة ستتناول "العديد من الملفات والقضايا التي تهم الحكومات المختلفة"، مؤكدًا أن مشاركته تعكس آراؤه الشخصية ولا تمثل موقفًا رسميًا لبلاده أو للمؤسسة التي يعمل بها.

قمة البريكس المقبلة

وأضاف: "أحيي مصر وشعبها الكريم على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا النقاش"، مشددًا على أن قمة البريكس المقبلة تحمل آمالًا كبيرة في تحقيق تقدم ملموس على مستوى التعاون الدولي بين دول الجنوب.