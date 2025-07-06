مسئول إندونيسي: تكتل البريكس يضم شريحة كبيرة من سكان العالم

قال الدكتور محمد هاديانتو، مسؤول بوزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية، إن انضمام إندونيسيا إلى تكتل "بريكس" هذا العام يمثل خطوة استراتيجية ستعزز مكانة بلاده اقتصاديًا وسياسيًا على الساحة الدولية.

وخلال مشاركته مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح هاديانتو أن تصريحاته تعبر عن آرائه الشخصية، مشيرًا إلى أن تكتل البريكس يضم شريحة كبيرة من سكان العالم، ويجمع بين دول ذات تنوع اقتصادي وسياسي كبير، ما يمنح عضويته بعدًا عالميًا.

وأضاف: "مشاركة إندونيسيا في البريكس ستسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، كما ستدعم نمو الناتج المحلي، نظرًا لما تملكه البلاد من قدرات تجارية قوية".

وعلى الصعيد السياسي، أكد هاديانتو أن لإندونيسيا "تاريخًا عميقًا من العلاقات مع بعض دول البريكس، التي ساهمت في دعم استقلالها"، لافتًا إلى أن هذا الإرث التاريخي يعزز من فرص التنسيق السياسي داخل التكتل.