عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحوادث التي تقع على الطرق ستجعل وزارة الداخلية تعمل بكل جد، مشيرا إلى أن الداخلية قررت تعمل كشف مخدرات على السائقين على الطريق الإقليمي.



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الداخلية أوقفت 355 سائق سيارة نقل، كان منهم 48 سائقا يتعاطون المواد المخدرة، بنسبة وصلت لـ 15%، مؤكدا أن من يتناول المخدرات؛ يمكن أن بتسبب في حوادث خطيرة.

وأكد مقدم برنامج “الحكاية”، أنه يجب تشديد العقوبات على من يتناول المواد المخدرة على الطرق، خاصة أن سيارات النقل الثقيل تعتبر سلاحا قاتلا.