عماد الدين حسين: 75% من المقالات أصبحت تتناول الشأن الدولي مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن طبيعة المقالات اليومية تغيّرت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث أصبح نحو 75% من المقالات تتناول الشأن الدولي، مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة، ما يعكس تغير أولويات الجمهور واهتماماته.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن كاتب المقال اليومي يجب أن يتحلّى بعدة شروط أساسية ليقدم محتوى مهنيًا ومؤثرًا، مشددًا على أن أهم هذه الشروط هي امتلاك الفكرة الواضحة والصورة الكاملة، إلى جانب ضرورة مقاومة الرغبة السريعة في الكتابة دون نضوج كافٍ للفكرة.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن كاتب المقال يجب أن يكتب عن ما يهم الناس فعليًا، بعيدًا عن السعي لنيل رضا العامة أو مجاملتهم، قائلًا: "لا تُنافق العوام، بل ابحث عن ما يُفيدهم"، داعيًا إلى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كأداة متابعة فقط، لا كمصدر موثوق للمعلومة.

وأشار عماد الدين حسين إلى أن الكاتب قد يقع في فخ التأثر السريع بالأحداث المتداولة عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا على أهمية الانتظار لحين وضوح الصورة الكاملة قبل إطلاق الأحكام.